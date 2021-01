vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe Neue Corona-Verordnung: Baden-Württemberg hält an Ausnahmeregelung für Kinder fest

Am Montag, 11. Januar, tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Private Treffen sind dann nur noch im Kreise des eigenen Haushalts plus einer Person eines weiteren Haushalts möglich - das gilt diesmal auch für Kinder unter 14 Jahre. Allerdings hält Baden-Württemberg an der bisherigen Ausnahmeregelung fest.