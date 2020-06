vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Corona-Regeln: Wer aus diesen Risikogebieten nach Baden-Württemberg einreist, muss in Quarantäne

Wer aus einem anderen Staat nach Baden-Württemberg einreist, muss künftig nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne. Das hat die Landesregierung am Dienstag in einer neuen Verordnung beschlossen.