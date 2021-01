vor 5 Stunden Berlin Neue Corona-Regeln: 15 Kilometer Regel gilt nicht für Baden-Württemberg

"Die Hütte brennt" - mit diesen drastischen Worten beschreibt Ministerpräsident Ramelow die Corona-Lage in Thüringen. Heute treten auch in den letzten Bundesländern verschärfte Regelungen in Kraft. So dürfen sich Menschen, die in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Infektionen auf 100.000 Einwohner leben, nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Für Baden-Württemberg gilt das aktuell nicht.