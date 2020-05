Die Landesregierung hat sich am Dienstag auf weitere Lockerungen der Corona-Verordnung geeinigt. So dürfen sich künftig bis zu zehn Personen im privaten Raum treffen und kleine Veranstaltungen sind wieder möglich. Großveranstaltungen über 500 Personen bleiben bis zum 31. August 2020 untersagt. Die Lockerungen in der Übersicht.

Die ersten Lockerungen treten bereits ab Freitag in Kraft, weitere folgen ab Montag, 1. Juni. Das gibt die Landesregierung nach der Kabinettssitzung am Dienstag in einer Pressemeldung bekannt. Konkret dürfen dann wieder öffnen:

Ab Freitag, 29. Mai

Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pensionen oder Campingplätze dürfen wieder Touristen aufnehmen - unter besonderen Auflagen.

Ab Montag, 1. Juni

Bei privaten Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern und Hochzeiten dürfen in geschlossenen Räumen bis zu zehn Personen teilnehmen. Im Freien sind maximal 20 Personen erlaubt.

Öffentliche Veranstaltungen mit unter 100 Personen sind wieder möglich. Voraussetzung: Feste Sitzplätze müssen vorhanden sein und Hygiene- und Abstandsvorgaben eingehalten werden.

Großveranstaltungen ab 500 Teilnehmern bleiben mindestens bis zum 31. August verboten.

Ab Dienstag, 2. Juni

Kneipen und Bars unter Auflagen

Jugendhäuser unter Auflagen

öffentliche Bolzplätze

Sport- und Trainingsangebote in geschlossenen Räumen unter bestimmten Auflagen

Konzept für Kita-Öffnungen bis Ende Juni

Ein Lockerung für Kindertagesstätten steht noch aus. Bislang dürfen wegen des Corona-Virus nur wenige Kinder im Südwesten in die Kita. Die Landesregierung will bis Ende Juni allerdings ein Konzept vorlegen, wie Kitas und Grundschulen im Land geöffnet werden können. Dabei stützt sie sich auf eine im April in Auftrag gegebene Studie, an der sich die Universitätsklinika Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm beteiligen.

Sie soll klären, welche Rolle Kinder unter zehn Jahren bei der Verbreitung des Corona-Virus spielen, ob es womöglich eine andere Ausgangslage gibt als bei Erwachsenen. "Die Studie befindet sich derzeit noch in der Auswertung. Die Studienleiter haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorab schon über ein paar vorläufige Erkenntnisse informiert", heißt es in der Meldung.

Studie zeigt: Kinder seltener krank und infiziert als Erwachsene

Insgesamt wurden demnach etwa 5.000 Menschen, die keine Symptome hatten, getestet: 2.500 Kinder zwischen einem und zehn Jahren und jeweils ein Elternteil. Einerseits wurden diese auf das Virus direkt getestet, andererseits wurde bei ihnen auch nach Antikörpern gesucht.

"Dabei hat sich gezeigt, dass bei den Eltern und Kindern fast keine unerkannten aktuellen Infektionen mit dem Virus gefunden wurden. Die Zahl von Personen, die nach durchgemachter Infektion Antikörper gebildet haben, ist ebenfalls gering und liegt im Bereich zwischen ein und zwei Prozent", so das Land weiter.

Kinder im Vorschul- und Grundschulalter würden demnach anscheinend nicht nur seltener krank, sondern sie sind wohl auch seltener infiziert als Erwachsene. Zudem zeige die Studie, dass ein Ausbreitungsrisiko bei Kindern in Notbetreuung nicht höher ist als bei denen, die zu Hause betreut wurden. "Insgesamt lässt sich daher ausschließen, dass Kinder anders als bei anderen Infektionskrankheiten hier keine besonderen Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens sind."

"Können nun weitere Schritte der Öffnung von Kitas und Grundschulen verantworten"

„Ich habe Kultusministerin Susanne Eisenmann gestern am Abend über die ersten Ergebnisse der Studie informiert. Wir waren uns bei aller gebotenen Vorsicht einig, dass wir nun weitere Schritte der Öffnung von Kitas und Grundschulen verantworten können“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann an am Dienstag.

Das Kultusministerium solle nun sowohl für die Kitas wie auch für die Grundschulen umgehend Konzepte für weitere Öffnungsschritte zu entwickeln. Dabei soll auch die Test-Strategie des Landes so erweitert werden, dass das Personal von Kitas und Grundschulen regelmäßig getestet wird, um mögliche Infektionsherde schnell zu erkennen. Wann die vollständige Studie vorgestellt wird, ist noch nicht bekannt.