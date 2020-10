vor 1 Stunde Carsten Kitter Melissa Betsch Karlsruhe Kontaktbeschränkungen und geschlossene Restaurants: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag

Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen über den Sommer folgt nun das böse Erwachen: Die Zahlen der Neuinfizierten schnellen bundesweit wieder in die Höhe. Kanzlerin Angela Merkel hat sich deshalb am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer auf neue und bundeseinheitliche Corona-Regelungen und damit auch Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens geeinigt. Von Montag, 2. November, bis vorerst Ende November müssen so unter anderem Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben, private Kontakte müssen auf ein Minimum reduziert werden. Die Regelungen im Detail.