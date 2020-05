Nach Corona-Lockdown: So will Karlsruhe den Gastronomen wieder auf die Beine helfen

Ab Montag, 18. Mai, dürfen Restaurants, Cafés und Co. landesweit wieder ihre Türen öffnen. Für viele Gastro-Betreiber hat die Zeit der Corona-bedingten Schließungen aber finanziell ihre Spuren hinterlassen - auch in Karlsruhe. Mit verschiedenen Hilfsangeboten will die Stadt den Gastronomen die Wiedereröffnung daher nun erleichtern.

Wochenlange Schließungen, finanzielle Schwierigkeiten, Existenzängste - Karlsruher Gastronomen leiden - wie viele ihrer Kollegen deutschlandweit auch - unter den Folgen der Corona-Krise. Mit Hilfsfonds, vergünstigten Krediten und Beratungsangeboten haben unter anderem Bund und Land versucht, die Zeit des Lockdowns für Gastro-Betreiber zu erleichtern.

Stadt bündelt Hilfsangebote auf neuer Online-Plattform

Mit der Erlaubnis zur Wiedereröffnung der Gaststätten ab kommendem Montag hat die Landesregierung nun den nächsten Schritt getan. Die Stadt Karlsruhe will die Gastronomen auf dem Weg zurück in den Alltag konkret unterstützen. Das kündigte Oberbürgermeister Frank Mentrup bei einer Online-Pressekonferenz am Dienstag an.

"Wir müssen lernen, in den Normalbetrieb zurückzukehren, soweit das möglich ist", erklärt der Rathauschef. Um städtische Unterstützungs- und Beratungsangebote zu bündeln, hat die Verwaltung daher am Dienstag die Online-Plattform "Karlsruhe hilft" auf der Website der Fächerstadt ins Leben gerufen. Neben Gastronomen finden hier auch andere Zielgruppen wie Privatpersonen Hilfsangebote und die entsprechenden Kontaktstellen dazu:

Familie und Kinder

Selbstständige und Unternehmen

Mieter und Eigentümer

Händler, Gastronomen und Hoteliers

Kulturschaffende

Schüler, Studierende und Azubis

Bürgerdienste und verschiedene Lebenslagen

Vor-Ort-Beratung und finanzielle Erleichterungen für Gastronomen

Neben der digitalen Hilfe zur Selbsthilfe bietet das Ordnungs- und Bürgeramt den Restaurants, Cafés und Co. zur Wiedereröffnung auf "Karlsruhe hilft" eine Vor-Ort-Beratung an, wie die strengen und zahlreichen Hygienevorschriften umgesetzt werden können. "Für die Hygieneberatung werden wir 15 Mitarbeiter abstellen, die normalerweise in der Lebensmittelkontrolle tätig sind", so Frank Mentrup.

Zudem soll der Gemeinderat im Juni darüber abstimmen, ob Außenflächen künftig einfacher mitbenutzt und die Zahlungen von Sondernutzungsgebühren für 2020 ausgesetzt werden können. Mehrere Anträge hierzu wurden bereits in der April-Sitzung der Stadträte eingebracht.

"Um das umzusetzen, müssen wir das Baurecht ein wenig gelassener auslegen", erklärt das Stadtoberhaupt, mahnt allerdings, dass dies eine Einzelfallentscheidung bleiben werde. "Das können wir nicht für alle versprechen, jeder Gastronom muss sich hierzu selbst an die Stadt wenden."

OB Mentrup mit Disziplin der Bürger zufrieden

Mit dem allgemeinen Krisenmanagement in Karlsruhe zeigt sich der Oberbürgermeister aber insgesamt zufrieden. "Die Krise wirft täglich neue Herausforderungen auf, aber bis jetzt können wir uns über die Einhaltung der Verordnungen nicht beklagen", erklärt Mentrup, ergänzt aber: "Es ist unglaublich wichtig, sich auch weiter an die Rahmenbedingungen zu halten, denn das ist aktuell ein sehr sensibles System - und das kann sich schlagartig ändern."

Die Unterstützungsangebote der Stadt finden sich unter https://www.karlsruhe.de/b4/aktuell/karlsruhehilft.de