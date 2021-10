vor 39 Minuten Karlsruhe Nach Abwasser-Messung: Corona-Ergebnisse in Karlsruhe weichen stark von RKI-Werten ab

Die Auswertung von Abwasserproben in Karlsruhe ergab, dass das Coronavirus in Karlsruhe keineswegs ausgedünnt ist. Im Gegenteil: Die derzeitigen Werte seien beunruhigend. Könnte zu Beginn der kühlen Saison also eine steigende Inzidenz oder gar ein neuer Lockdown bevorstehen? Die Stadt plädiert weiter auf Impfung.