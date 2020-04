vor 34 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Mundschutz-Pflicht in Baden-Württemberg? Kretschmann: "Es kann sein, dass das kommt"

Im Supermarkt, in Bus und Bahn sowie in der Schule: Unter anderem an diesen öffentlichen Orten sollen Mundschutz-Masken getragen werden - das zumindest empfiehlt die baden-württembergische Landesregierung seit Mittwoch. Doch wird das Tragen der Masken vielleicht sogar bald zur Pflicht?