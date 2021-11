vor 43 Minuten Karlsruhe Mittwoch ist Stichproben-Tag: KVV plant verstärkte 3G-Kontrollen in Karlsruhe

Mit der Einführung der 3G-Regeln im öffentlichen Verkehr kündigte der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bereits an, möglicherweise an bestimmten Tagen verstärkte Kontrollen durchzuführen. Nun, am kommenden Mittwoch soll der erste Kontrolltag stattfinden. Dabei seien nicht alle Nachweise zugelassen.