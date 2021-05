vor 10 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Mit Teststationen und Campingplatz-Öffnung: Karlsruher Bäder wollen millionenteure Corona-Miese ausgleichen

Auch wenn das Wetter aktuell nicht danach aussieht: Seit dem vergangenen Samstag - pünktlich zur Aufhebung der Bundesnotbremse in Karlsruhe - hat die Freibadsaison in den Bädern der Fächerstadt begonnen. Um das Defizit von rund zehn Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr auszugleichen, will Bäderchef Oliver Sternagel nun "Vollgas" geben, um die Schwimmbecken so schnell wie möglich wieder mit Gästen zu füllen.