vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Mit Mundschutz zum Protest: Welche Corona-Regeln gelten für Demos in Karlsruhe?

In der Öffentlichkeit gilt noch immer das Abstandsgebot. Versammlungen sind weiterhin untersagt. Dennoch wird in vielen Städten Deutschlands demonstriert - auch in Karlsruhe. Für die Proteste gelten Auflagen, die die Kommunen selbst festlegen können. Wie ist die Lage in Karlsruhe: Müssen Demonstrierende einen Mundschutz tragen und wie viele Teilnehmer sind erlaubt?