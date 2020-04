vor 1 Stunde Karlsruhe "Mit dem Angebot haben Sie viele Leben gerettet" - Grand Est bedankt sich bei der Stadt Karlsruhe

Die französische Region Grand Est bedankt sich bei der Stadt Karlsruhe für die Hilfe zur Bewältigung der Corona-Krise. "Im Namen aller Bürger unserer Region Grand Est möchten wir uns bei Ihnen und all Ihren Mitarbeitern, die sich an unserer Seite engagiert haben, herzlich bedanken", heißt es in einem Schreiben von Präfektin Josiane Chevalier, Präsident des Regionalrats Grand Est. Jean Rottner und Generalsekretär Chirstophe Lannelongue an OB Frank Mentrup.