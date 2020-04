vor 2 Stunden Stuttgart "Diese Menschen lassen wir nicht allein": Ministerium unterstützt Obdachlose mit rund 750.000 Euro

Um die Folgen der Corona-Krise für Obdachlose abzumildern, will das Sozialministerium rund 750.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung stellen. "Obdachlose trifft die Corona-Krise ganz besonders. Diese Menschen lassen wir nicht allein", sagte Minister Manne Lucha am Montag in Stuttgart. Für sie sei die Ansteckungsgefahr besonders hoch. Sie lebten auf der Straße, hätten keinen Rückzugsort und zudem hätten auch nicht alle Notunterkünfte rund um die Uhr geöffnet.