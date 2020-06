vor 48 Minuten Stuttgart Augrund Corona-Gefahr: Mundschutz nicht in Altkleider-Container werfen

Gebrauchte Masken und Einweghandschuhe gehören in den Restmüll und nicht in den Altkleider-Container. "Das ist schon allein aus hygienischen Gründen ein absolutes Tabu", mahnte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Mittwoch.