vor 12 Stunden Stuttgart Corona in Karlsruhe: Nur noch 71 infizierte Personen - über 1.200 Menschen wieder gesund

Während in Karlsruhe derzeit 71 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind, haben bereits über 1.200 Personen die Infektion überstanden. Damit sinkt die Zahl der momentan Infizierten im Stadt- und Landkreis weiter. Insgesamt haben sich in Baden-Württemberg gestern rund 60 Personen mit dem Virus angesteckt.