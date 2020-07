vor 5 Stunden Stuttgart Baden-Württemberg: Mindestens 184 Reiserückkehrer brachten Covid-19 mit

Seit Mitte Juni sind dem Sozialministerium 1259 Covid-19-Fälle gemeldet worden - mindestens 184 Menschen davon haben sich vermutlich im Ausland infiziert. Mit 59 Fällen seien die meisten auf eine mögliche Infektion in Serbien zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Behörde in Stuttgart am Donnerstag.