vor 32 Minuten Karlsruhe/Rheinstetten Messe Karlsruhe wird Corona-Impfzentrum

Das Geländer der Neuen Messe Karlsruhe in Rheinstetten wird ab Dezember in eines von neun zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg verwandelt. Das wurde in der jüngsten Kreisversammlung der Bürgermeister am Mittwoch bekannt.