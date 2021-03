vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Mentrups Ideen für Öffnungen: "Ich rate dem Land dringend über eine Testpflicht nachzudenken"

Kommt jetzt bald die Testpflicht in Schulen? Nicht nur Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann zieht diesen Schritt in Betracht, auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup scheint dem nicht abgeneigt zu sein. Der Grund: Zu wenig Eltern würden ihr Einverständnis bezüglich der Testungen an den Schulen geben. Doch nicht nur an den Schulen sieht der Rathaus-Chef die Testpflicht als notwendiges Übel an - er tendiert zur generellen Umänderung der Öffnungsstrategie.