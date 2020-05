Die Grünflächen in Karlsruhe sind als Auswirkung der Corona-Pandemie stärker verschmutzt: Viele Bürger nutzen die Grünflächen verstärkt als Erholungsfläche - und hinterlassen dabei aber ihren Müll.

"Aufgrund der Aktivitätsbeschränkungen durch Corona verzeichnet das Gartenbauamt in den letzten Wochen eine intensivere Nutzung der frei zugänglichen Grünanlagen und damit einen höheren Verschmutzungsgrad", so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung.

Um den Aufenthalt in ansprechenden und gepflegten Freiflächen auch weiterhin gewährleisten zu können, appelliert das Amt an die Umsicht der Bürger. Nach Verlassen der Anlagen gelte es, Müll und Unrat in den dafür zur Verfügung gestellten Mülleimern zu entsorgen und auch Hundekottüten zu beseitigen, so das Amt.

Dreck weg-Wochen starten wieder

Bei der Beseitigung von Verschmutzungen im öffentlichen Grün mithelfen In den kommenden Wochen rufen im Rahmen der Aktion "Weg mit dem Dreck" wieder vielerorts die humorvollen Plakate mit dem kleinen Hund zu mehr Sauberkeit im öffentlichen Grün auf.

Mit Beginn des Frühlings und der stärkeren Nutzung des Freiraums bittet das Gartenbauamt wieder verstärkt um die Mithilfe der Bevölkerung, um die öffentlichen Grünflächen von Hundekot sowie weiteren Verunreinigungen wie Verpackungsmüll oder Speiseresten freizuhalten.