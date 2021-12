vor 14 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Mehr Corona-Kontrollen in Karlsruhe: So vorbereitet sind KOD und Polizei für den kommenden Silvesterabend

Sperrstunde, Böllerverbot, Kontaktbeschränkungen. Die große Silvestersause, die im letzten Jahr ins Wasser fallen musste, kann auch in diesem Jahr nicht nachgeholt werden. Stattdessen wird seitens des Landes weiterhin auf Corona-Maßnahmen gesetzt, um ein weiteres Ausbreiten des Virus zu verhindern. Das heißt: Auch in diesem Jahr müssen Ordnungsdienst und Polizei wieder verschärfte Kontrollen in der Fächerstadt durchführen. Fest steht: Ein Regelverstoß könnte nicht ganz billig werden.