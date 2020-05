vor 33 Minuten Stuttgart Corona-Virus Karlsruhe: Nur noch 82 Infizierte in der Region - über 1.200 Personen genesen

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind aktuell 82 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Über 1.200 Menschen haben die Krankheit bereits überstanden, 88 sind an den Folgen der Infektion gestorben. In Baden-Württemberg liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im landesweiten Schnitt bei 3,3 je 100.000 Einwohner.