vor 19 Stunden Stuttgart Mehr als 2.400 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg ist um 2.414 auf 104.702 gestiegen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 34 auf 2.166, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand 16 Uhr) in Stuttgart mitteilte. Als genesen gelten den Angaben nach geschätzt 65.849 Menschen, 1334 mehr als einen Tag zuvor.