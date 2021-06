vor 5 Stunden Stuttgart Aufatmen auch für Karlsruher Schüler: Maskenpflicht an Schulen wird ab Montag gelockert

Schüler können bereits von Montag an in Baden-Württemberg - unter anderem in Karlsruhe - teilweise auf eine Maske verzichten. Wegen der niedrigen Corona-Infektionszahlen und der Testpflicht könne die Maskenpflicht an Schulen vorsichtig gelockert werden, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Bereits am Dienstag hatte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) Lockerungen bei der Maskenpflicht angekündigt.