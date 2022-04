vor 6 Stunden Lars Notararigo Karlsruhe Maske ja oder Maske nein? Dürfen Karlsruher Gastronomen, Einzelhändler und Arbeitgeber weiterhin eine Maskenpflicht umsetzen?

Die Maskenpflicht gehört der Vergangenheit an. Zumindest in den meisten Abschnitten des Lebens. Dennoch machen manche Einrichtungen von der Maskenpflicht gebrauch und berufen sich dabei auf das Hausrecht. Ein Beispiel: die Stadt Karlsruhe. Doch wo darf das Hausrecht nun in diesem Zusammenhang angewendet werden? Eine eindeutige Antwort gibt es dafür nicht.