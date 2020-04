vor 37 Minuten Karlsdorf Weil seine Körpertemperatur zu hoch war: Mann bedroht Arzt und Mitbewohner in Karlsdorfer Unterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Karlsdorf (Kreis Karlsruhe) hat ein Mann gedroht, einen Arzt und seine Mitbewohner abzustechen. Hinzugerufene Polizeibeamten konnten den 44-Jährigen bei dem Vorfall am Dienstag beruhigen. Eine Waffe fanden sie bei ihm nicht. Der Arzt sollte den Gesundheitszustand der in Quarantäne befindlichen Bewohner prüfen.