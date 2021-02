vor 3 Stunden Stuttgart Impfungen für Erzieher und Lehrkräfte: Probleme bei Terminvergabe behoben

Die Startprobleme bei der Vergabe von Impfterminen an Erzieher und Lehrkräfte sind nach den Worten von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) gelöst. "Die Terminvergabe über die Hotline und die Website funktioniert inzwischen, es gab wohl am frühen Morgen Anlaufschwierigkeiten, die inzwischen behoben wurden", teilte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Die Opposition hatte Lucha zuvor vorgeworfen, er habe mal wieder Erwartungen geweckt, die er nicht erfüllen könne.