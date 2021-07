vor 46 Minuten Karlsruhe luca-app Schlüsselanhänger ab sofort in Karlsruhe erhältlich

Bürger ohne Smartphone können ihren Luca-App Schlüsselanhänger ab sofort an bestimmten Standorten in Karlsruhe abholen. Dazu zählen: Das Karlsruher Rathaus, die Eisbär Apotheke in Durlach und einige Ortsverwaltungen außerhalb des Stadtzentrums.