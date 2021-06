vor 3 Stunden Stuttgart Lockerungen ab Donnerstag: Diese neuen Corona-Regeln gelten für Krankenhäuser und Pflegeheime

Wegen der sinkenden Infektionszahlen lockert das Gesundheitsministerium nun auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen die Corona-Beschränkungen. Ab Donnerstag entfällt in Stadt- und Landkreisen bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 10 - wie etwa im Stadt- und Landkreis Karlsruhe - die Testpflicht für Besucher in Pflegeheimen und Behindertenwohneinrichtungen, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte.