In einem Schreiben, initiiert von Stadt und Landkreis Rastatt, an Bundesinnenminister Horst Seehofer erklären Gesellschafter der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, die Grenzkontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien nicht mehr akut. Das berichtet die Stadt Karlsruhe.

Anfangs waren die Übertragungswerte und Infektionsverläufe durch unterschiedliche Infektionszahlen in Deutschland und Frankreich begründbar. Mittlerweile sei das nicht mehr nachvollziehbar.

„Für unsere französischen Freunde, die oftmals in kritischen Infrastrukturen und an systemrelevanten Positionen in Deutschland arbeiten, besteht ein mit Geldstrafen belegtes Verbot in Deutschland einzukaufen", erklären die Unterzeichner.

Die deutsch-französische Freundschaft werde an der gemeinsamen Grenze im Südwesten von Deutschland ganz real zwischen den Menschen auf beiden Seiten des Rheins gelebt und dürfe nun nicht durch erschwerte Mobilität zwischen den beiden Ländern gefährdet werden, schreibt die TechnologieRegion Karlsruhe an Horst Seehofer.

"Eine Lockerung – die zwischenzeitlich für viele Bereiche des öffentlichen Lebens erfolgt i ist – sollte in einem gemeinsamen Europa auch für unseren grenzüberschreitenden Verflechtungsraum möglich sein.“