vor 1 Stunde Karlsruhe Lockerungen ab Samstag bestätigt: Bundesnotbremse wird in Karlsruhe aufgehoben

Es ist die Nachricht, auf die Karlsruhe gewartet hat. Ab dem kommenden Samstag, den 22. Mai, wird im Stadt- und Landkreis die Bundesnotbremse aufgehoben. Stattdessen tritt dann der 1. Öffnungsschritt in Kraft. Dieser sieht Lockerungen in der Gastronomie, im Einzelhandel, der Tourismusbranche, Sport und im Kultursektor vor. Das gab das Landratsamt Karlsruhe heute in einer Pressemitteilung bekannt.