vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Kretschmann nach Lockdown Verlängerung: "Bitte bleiben Sie am Ball"

Die Belastungen sind groß, aber ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Am Mittwoch, den 10. Februar, haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern. Nur im Bereich der Schulöffnungen liegt die Entscheidung bei den Ländern allein - in Baden-Württemberg gilt hier der 22. Februar. Auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist sich bewusst, dass viele sich etwas anderes erhofft hatten: "Viele wünschen sich einen klaren, ausgearbeiteten Fahrplan, ich verstehe das, allerdings würde so ein Plan mehr versprechen als er helfen kann."