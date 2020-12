vor 1 Stunde Karlsruhe Lockdown: Auch die Weihnachtsbuden in der Karlsruher Innenstadt sind ab heute dicht - kein To-Go-Angebot

Seit 24. November haben die Karlsruher Schausteller und Festwirte mit ihren Angeboten auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Zusätzlich gab es im Einkaufscenter Ettlinger Tor eine Auswahl an Geschenkideen von bekannten Christkindlesmarktbeschickern. Am heutigen Mittwoch schließt laut Stadt das Angebot aufgrund der Pandemieentwicklung.