vor 4 Stunden Stuttgart Corona-Impfstoff: Lastwägen dürfen auch sonntags fahren

Lastwagen mit dem Corona-Impfstoff an Bord dürfen im Südwesten auch an Sonn- und Feiertagen fahren. "In Baden-Württemberg gilt eine Ausnahmegenehmigung", sagte ein Sprecher des Landesverkehrsministeriums am Mittwoch in Stuttgart. Allerdings sei zu erwarten, dass der Impfstoff vor allem mit kleineren Fahrzeugen transportiert werde.