vor 2 Stunden Stuttgart Corona Lockdown: Landtag plant Sondersitzung am Montagnachmittag

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie geht Baden-Württemberg wie die anderen Bundesländer am Mittwoch in einen weitreichenden Lockdown. Doch nicht allen passen die beschlossenen Maßnahmen. Deshalb will sich der Landtag heute, um 14 Uhr, zu einer Sondersitzung zusammenfinden.