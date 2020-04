vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Landrat Christoph Schnaudigel: "Wir müssen noch ein paar Tage geduldig und diszipliniert sein"

Landrat Christoph Schnaudigel appelliert zu Ostern an die Bevölkerung des Karlsruher Stadt- und Landkreises, "noch ein paar Tage geduldig und diszipliniert zu sein". Das sei nötig, um die Einschränkungen schrittweise lockern zu können, so Schnaudigel in einer Videobotschaft.