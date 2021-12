vor 23 Minuten Karlsruhe Landkreis Karlsruhe will auch während der kommenden Feiertage gegen Corona impfen

Trotz Weihnachten und Neujahr soll beim Impfen im Landkreis Karlsruhe keine Pause gemacht werden. Wie das Landratsamt mitteilt, soll auch an den Feiertagen nach Heiligabend und am Neujahrstag in den vier Impfstützpunkten des Landkreises geimpft werden.