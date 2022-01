vor 1 Stunde Karlsruhe Landkreis Karlsruhe überschreitet 500-er Inzidenz: Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte ab Freitag

Wie das Landratsamt Karlsruhe mitteilt, lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Karlsruhe den zweiten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 500. Damit gelten gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg strengere Regeln für nicht-immunisierte, also weder geimpfte noch genesene Personen. Ab Freitag, 21. Januar, müssen sich diese an eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr halten.