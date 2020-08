vor 2 Stunden Ulm Konzept zum Schulstart in der Kritik: "Es fehlt das Personal"

Mitte September geht die Schule in Baden-Württemberg wieder los - aber das Konzept für den Start nach den Sommerferien lässt beim Landeselternbeirat (LEB) Fragen offen. "Vieles hört sich vielleicht super an, aber uns ist das viel zu allgemein", sagte der LEB-Vorsitzende Michael Mittelstaedt der "Südwest Presse". "Im Prinzip steht da gar nichts Belastbares. Am Ende entscheidet jede einzelne Schule."