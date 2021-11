vor 1 Stunde Stuttgart Flucht der Pflegekräfte verhindern: Land will erneut Prämie zahlen

Pflegekräfte sollen für ihren Einsatz auf den Intensivstationen in der vierten Corona-Welle eine weitere Prämie erhalten. Geplant seien Zahlungen von bis zu 1.500 Euro pro Kopf in Vollzeit und insgesamt bis zu zwölf Millionen Euro, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Prämien sollen vom Land als Gesamtsumme an die Krankenhäuser überwiesen und dann verteilt werden.