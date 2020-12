vor 11 Stunden Stuttgart Zweite Ladung: Land stellt zusätzliche FFP2-Masken für Risikogruppen bereit

Die grün-schwarze Landesregierung will besonders durch Corona-Infektionen gefährdete Menschen in Baden-Württemberg mit zusätzlich 90 FFP2-Masken pro Person ausstatten. Die Aktion richte sich an pflegebedürftige Menschen in stationären Einrichtungen (zirka 100.000 Menschen) sowie deren Angehörige, behinderte Menschen in stationären Einrichtungen (rund 23.000) und Menschen in Obdachloseneinrichtungen (zirka 5.000), teilte das Staatsministerium in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart mit.