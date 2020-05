Das Land erlässt Eltern zwei Raten für Schüler-Monatsfahrkarten, die wegen der Corona-Krise kaum genutzt werden konnten. Dafür werden rund 37 Millionen Euro aufgewendet.

Weil die Tickets von Mai bis zu den Pfingstferien von den meisten Schülerinnen und Schülern nur wenig zum Einsatz kommen konnten, sollen die Familien bis zu den Sommerferien von zwei Monatsraten entlastet werden. Dabei bekommen sie den Anteil der Kosten zurück, den sie selbst gezahlt haben.

Dies soll auch eine Dankesgeste an die Eltern sein, die "in großer Zahl dem öffentlichen Nahverkehr die Treue gehalten und die Abos für die Schülertickets nicht gekündigt hatten", wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag mitteilte.

Eine Kündigungswelle hätte vor allem die mittelständischen Busunternehmen in wirtschaftliche Bedrängnis gebracht. Die Regierung wolle zudem verhindern, dass in den kommenden Monaten mit wenig Schultagen die Schüler-Abos teilweise gekündigt werden.