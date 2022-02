vor 16 Stunden Stuttgart Corona-Ausnahmen für Jugendliche: Schülerausweis gilt weiter als Testnachweis - außer an Fasching

In Baden-Württemberg können ungeimpfte Jugendliche bis auf weiteres mit einem Schülerausweis in Cafés, Restaurants und ins Kino. Das Kultusministerium bestätigte am Dienstag in Stuttgart, dass es keine Pläne gebe, die Ausnahmeregel für Freizeit-, Sport- und Bildungsangebote zu ändern. Das heißt, der Schülerausweis gilt weiter überall dort als Testnachweis, wo etwa 3G oder 2G für den Zutritt verlangt wird. Die "Schwäbische Zeitung" berichtete zunächst darüber.