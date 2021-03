Kultur in Karlsruhe: Städtische Museen öffnen ab dem 31. März

Die Städtischen Museen von Karlsruhe öffnen ab heute, den 31. März, ihre Pforten. Wer die Ausstellungen besuchen möchte, muss zunächst online einen Termin vereinbaren. Darüber hinaus bietet die Städtische Galerie auch Termine für die kommenden Osterfeiertage an. Veranstaltungen und Führungen können nach Angaben der Stadt Karlsruhe jedoch nicht angeboten werden.

Aufgrund der rückläufigen Inzidenzwerte öffnen die Städtischen Museen in Karlsruhe in dieser Woche wieder ihre Ausstellungen. Ab Mittwoch, 31. März, seien die Städtische Galerie Karlsruhe und das Pfinzgaumuseum in der Durlacher Karlsburg unter Schutzauflagen wieder für das Publikum zugänglich.

Am Donnerstag, 1. April, öffne das Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais seine Türen. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

"Voraussetzung für den Besuch der Museen ist eine vorherige Terminreservierung per Telefon oder E-Mail. Die Öffnung erfolgt entsprechend eines Hygieneplans, der nach den behördlichen Vorgaben entwickelt und umgesetzt wurde", heißt es in einer Pressemitteilung.

Daher dürfe sich nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig in den Ausstellungsräumen aufhalten. Außerdem müssen bei einem Besuch die Kontaktdaten hinterlegt werden und es gelten die bekannten Abstandsregeln sowie die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder FFP2-Standard).

Veranstaltungen und Führungen können aufgrund des Infektionsrisikos aktuell nicht stattfinden.

Städtische Galerie Karlsruhe

Terminvereinbarungen: E-Mail: ticket.galerie@kultur.karlsruhe.de, Telefon: 0721 - 133 - 4444 (Montag und Dienstag, 9-17 Uhr, Mittwoch bis Sonntag, 11–18 Uhr)

Öffnungszeiten: Mi-Fr 10-18 Uhr, Samstag und Sonntag, 11-18 Uhr, Montag und Dienstag geschlossen

Sonderöffnungszeiten an Ostern: Karfreitag, 2. April, 13-18 Uhr, Ostermontag, 5. April, 11-18 Uhr

Stadtmuseum und Pfinzgaumuseum