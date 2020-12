vor 5 Stunden Stuttgart Corona Hilfe: Künstler aus Baden-Württemberg erhalten 28 Millionen

Die Landesregierung unterstützt die Künstler in Baden-Württemberg in der Corona-Krise mit weiteren 28 Millionen Euro. Neu ist nach Angaben vom Freitag ein Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten in Höhe von 15 Millionen Euro. "Sie sind durch die Corona-Pandemie besonders stark betroffen und unter existentiellen Druck geraten", hieß es in einer Mitteilung des Kunstministeriums in Stuttgart.