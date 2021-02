vor 27 Minuten Berlin "Impfstoff-Gipfel" von Bund und Ländern: Lieferschwierigkeiten bis April erwartet

Mit den Corona-Impfungen geht es eher schleppend voran - und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Das wurde bei einem Spitzengespräch deutlich. Bis April muss noch mit Liederschwierigkeiten gerechnet werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Montag per Videokonferenz über den Stand der Impfungen beraten. Angesichts knapper Mengen, teils unsicherer Lieferungen und oft überlasteter Telefon-Hotlines für Impftermine hat sich massive Kritik aufgestaut.