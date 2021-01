vor 11 Stunden Stuttgart Kretschmann zu Corona-Auflagen: "Schwierige Strecke vor uns"

Mit weiteren drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis Ende Januar soll auch in Baden-Württemberg die Zahl der Corona-Infektionen verringert werden. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag nach der Schalte der Regierungschefs aus Bund und Ländern an. "Wir sind noch nicht über den Berg", sagte der Regierungschef am Abend. "Es liegt noch eine schwierige Strecke vor uns, wahrscheinlich die schwierigste der Pandemie."