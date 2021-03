vor 2 Stunden Stuttgart Lockdown Verlängerung: Kretschmann will Notbremse und Ausgangssperre

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die von Bund und Ländern beschlossene Verschärfung der Corona-Auflagen über Ostern verteidigt. "Wir sind in einer der schwierigsten Phasen der Pandemie", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. "Es gibt derzeit keinen Spielraum für weitere Öffnungsschritte." Es sei alarmierend, dass auch jüngere Menschen von den Corona-Mutanten stark betroffen seien. Die vorgesehene Notbremse in Regionen, in denen die Infektionszahlen über 100 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen, müsse konsequent umgesetzt werden.