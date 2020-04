vor 12 Stunden Stuttgart Gegen eine zweite Infektionswelle: Langsames Vortasten ist das Corona-Gebot der Stunde

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die nur langsame Rückkehr in die Normalität wegen der Corona-Krise gerechtfertigt. Wenn man alles schon jetzt wieder gleichzeitig öffnen würde, wären der "Sog in die Innenstädte und Shopping-Center zu groß" und das Risiko einer erneuten Infektionswelle zu hoch, sagte Kretschmann nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise am Mittwoch.