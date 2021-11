vor 58 Minuten Stuttgart Kretschmann: Schulen sollen "so lange wie möglich" offen bleiben

Trotz der rasant steigenden Corona-Zahlen will Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Schulen und Hochschulen "so lange wie möglich" offenhalten. Die Lage sei allerdings so dramatisch, dass man nichts ausschließen könne, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Man habe gesehen, dass die Corona-Lockdowns mit Fernunterricht bei vielen Kindern und Jugendlichen vor allem aus bildungsferneren Schichten "erhebliche Schäden" verursacht habe. Deswegen werde man hier epidemiologische und pädagogische Fragen genau miteinander abwägen. "Da gehen wir wirklich ganz zum Schluss erst ran", versprach Kretschmann mit Blick auf die Schulen. Eine erneute Aussetzung der Präsenzpflicht sei anders als etwa in Brandenburg zunächst nicht vorgesehen.