vor 1 Stunde Karlsruhe Neue Teststation in Karlsruhe: Kostenloser Corona-Antigentest am Fächerbad

Ab Samstag, den 27. März, kann sich jeder Bürger einmal in der Woche kostenlos vor dem Karlsruher Fächerbad sein persönliches Antigen-Schnelltest-Ergebnis abholen. Vor Ort führen geschulte Mitarbeiter der Fächerstadt Praxis Karlsruhe die Tests durch, so das Fächerbad in einer Meldung.